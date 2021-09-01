Лукашенко розповів, коли підпише з Путіним інтеграційні карти

Олександр Лукашенко заявив, що дорожні карти інтеграції будуть підписані на Вищій держраді. Її засідання можуть провести у жовтні – листопаді.

Самопроголошений президент Білорусі розповів, що документи підпишуть, якщо на початку вересня відбудеться зустріч з Путіним. Про це Лукашенко розповів журналістам 1 вересня.

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Лукашенко розповів про підписання плану інтеграції Білорусі та Росії

Самопроголошений президент Білорусі розповів, що було 30 так званих дорожніх карт щодо розвитку співробітництва за різними напрямками. Згодом їх модернізували у 28 союзних програм.

Якщо ми домовимося остаточно з Президентом Росії 9-го (9 вересня планують переговори Путіна та Лукашенка – 24 канал), то 10 – 11 уряди зберуться, розглянуть, ухвалять ці програми,

– розповів Лукашенко.

Тільки після цього, за словами Лукашенка, їх планують ухвалити на президентському рівні під час засідання Вищої держради у жовтні – листопаді. Ба більше, самопроголошений президент Білорусі переконаний, що країни зможуть розвиватись разом, "не втрачаючи суверенітету".

Коротка передісторія щодо карт інтеграції