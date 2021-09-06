Лукашенко штовхає на насильство, – соратник Тихановської про протести у Білорусі
Джерело:24 канал
В Білорусі люди самі обирають спосіб протестів. Наприклад, влітку 2020 року хтось виходив і будував барикади.
Люди бились з міліцією, кидали каміння. Водночас інша частина суспільства виходила мирно з квітами. Це відзначив в авторській програмі "Між іншим" з Дмитром Гнапом та Денисом Казанським на 24 каналі білоруський журналіст Франак Вячорка.
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За його словами, наразі фізичний протест неможливий через репресії, терор. Тому народ обирає іншу форму мітингів – цифровий протест.
Вячорка: В різні часи – різні форми протестів
"Майже щотижня наші кіберпартизани ламають системи державної охорони, держслужб, інституцій. Публікують дані силовиків", – відзначив Вячорка.
Я хочу зробити, щоб наші зміни були мирними, без жертв. Але Лукашенко, на жаль, штовхає Білорусь на насильство,
– наголосив соратник Світлани Тихановської.
Він зауважив, що в різні часи є інші форми протесту. "Мені не хотілося б, щоб наш протест став насильницьким, щоб у людей стріляли. Ми повинні цьому протидіяти. Для цього нам потрібна міжнародна підтримка", – додав він.Нагадаємо! Режим самопроголошеного президента Білорусі Олександра Лукашенка засудив опозиціонерів Марію Колесникову і Максима Знака до понад 10 років тюрми.
Повний випуск програми "Між іншим": дивіться відео
Протести в Білорусі: що відомо
- Через посилення диктаторського режиму за рік в Білорусі відбулось чимало протестів.
- Франак Вячорка заявив, що білоруси готові битись зі зброєю в руках.
- В липні самопроголошений президент підписав закон, яким дозволив залучати армію в боротьбу з протестами.
- За словами російського опозиційного політика Дмитра Гудкова, мирні мітинги не дають результату.