Лукашенко штовхає на насильство, – соратник Тихановської про протести у Білорусі

В Білорусі люди самі обирають спосіб протестів. Наприклад, влітку 2020 року хтось виходив і будував барикади.

Люди бились з міліцією, кидали каміння. Водночас інша частина суспільства виходила мирно з квітами. Це відзначив в авторській програмі "Між іншим" з Дмитром Гнапом та Денисом Казанським на 24 каналі білоруський журналіст Франак Вячорка.

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За його словами, наразі фізичний протест неможливий через репресії, терор. Тому народ обирає іншу форму мітингів – цифровий протест.

Вячорка: В різні часи – різні форми протестів

"Майже щотижня наші кіберпартизани ламають системи державної охорони, держслужб, інституцій. Публікують дані силовиків", – відзначив Вячорка.

Я хочу зробити, щоб наші зміни були мирними, без жертв. Але Лукашенко, на жаль, штовхає Білорусь на насильство,

– наголосив соратник Світлани Тихановської.

Він зауважив, що в різні часи є інші форми протесту. "Мені не хотілося б, щоб наш протест став насильницьким, щоб у людей стріляли. Ми повинні цьому протидіяти. Для цього нам потрібна міжнародна підтримка", – додав він.

Режим самопроголошеного президента Білорусі Олександра Лукашенка засудив опозиціонерів Марію Колесникову і Максима Знака до понад 10 років тюрми.

Повний випуск програми "Між іншим": дивіться відео

Протести в Білорусі: що відомо