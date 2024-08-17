Відповідальність неминуча: політолог розкритикував заяви Лукашенка про "припинення війни"

Самопроголошений президент Білорусі Олександр Лукашенко заявив, що потрібно якнайшвидше провести переговори між Україною та Росією. На думку диктатора, війна не вигідна нікому.

Політолог Валентин Гладких зауважив 24 Каналу, що саме з території Білорусі у 2022 році в Україну заходили російські війська. Саме вони згодом влаштували звірства на Київщині, Сумщині, Чернігівщині.

До теми Лукашенко дав інтерв'ю російським пропагандистам: на що в ньому треба звернути увагу

Що означають заяви Лукашенка

Не треба забувати й про те, що саме у Білорусь окупанти передавали вкрадені в українців речі. Тому ця країна є прямим учасником війни, адже допомогла Владіміру Путіну здійснити вторгнення та інші воєнні злочини.

Саме тому представники білоруського режиму відповідатимуть за сприяння Путіну. Це неминуче. Уже зараз Білорусь перебуває під санкційним тиском,

– зауважив політолог.

Позиція Лукашенка час від часу змінюється, тому немає нічого дивного у його нових заявах. Втім якщо він хоче закінчення війни, то алгоритм дій давно окреслений та абсолютно зрозумілий. Найперше, російські військові мають вийти з суверенної території України. Цього достатньо для завершення війни.

Далі справа за політико-правовим, дипломатичним врегулюванням. Але ми бачимо, що росіяни посилюють свої штурмові дії на Сході, завдають масованих ракетних ударів по Україні, гине цивільне населення.

Риторика Лукашенка спрямована на пропагандистів, щоб вони мали поживу й могли розказувати, що росіяни нібито "миролюбні". Хоча це підрозділи окупантів перебувають на суверенній території України,

– підкреслив Валентин Гладких.

Тому на заяви Лукашенка не варто зважати, адже вони навряд чи матимуть якісь наслідки, окрім пропагандистських.