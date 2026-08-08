Можуть "дотиснути" Путіна: чому Китаю невигідне закінчення війни в Україні

Цьогоріч Китай відвідали Лукашенко і Токаєв, від обидвох в бік Путіна звучали висловлюваня про те, що варто завершувати російсько-українську війну. Однак навряд чи вони артикулювали позицію в цьому питанні Сі Цзіньпіна. Китай не потребує посередників, щоб передавати сигнали Путіну.

Таку думку в інтерв'ю 24 Каналу висловив заступник керівника Перехідного кабінету Білорусі Павло Латушко, підкресливши, що якщо Пекін хоче щось донести до Москви, він робить це напряму.

Китай отримує вигоду від Росії

Заступник керівника Перехідного кабінету Білорусі зазначив, що спроби наділити Лукашенка додатковою суб'єктністю є помилковими. З його слів, він в якості медіатора Сі Цзіньпіну не потрібен, як і китайський лідер не стане на прохання білоруського диктатора передавати певні меседжі Путіну, наприклад, аби той не залучав Білорусь на повну у бойові дії проти України.

Я впевнений, що очільник Китаю міг кивнути головою, але він не буде цього робити. Навіщо Сі телефонувати Путіну й казати, аби той не втягував Білорусь у війну? Сьогодні Китай не зацікавлений у завершенні цієї війни, бо отримує профіти від того, що енергоресурси купує значно задешево, має суттєві знижки, входить вглиб Росії зі своїми інвестиційними проєктами,

– пояснив Латушко.

Зі слів заступника керівника Перехідного кабінету Білорусі, Китай намагається економічно максимально поглинути Росію, має свій стратегічний інтерес щодо неї. Латушко переконаний, що якби Пекін дійсно хотів би завершення війни з боку Росії проти України, він би відповідно діяв.

Він нагадав, що Китай купує величезні обсяги російського газу (50 мільярдів кубометрів) та нафти (100 мільйонів тонн за рік), повна його відмова від цих постачань малоймовірна. Навіть часткове скорочення закупівель могло б стати для Пекіна інструментом тиску на Москву, але, на думку Латушка, для цього має бути політична воля, якої наразі в Сі не спостерігається.

Якби було бажання, Китай міг би "дотиснути" Росію, беручи до уваги те, що в російській економіці останнім часом величезні проблеми,

– підсумував Латушко.

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