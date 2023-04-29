"Українське походження" диктатора Лукашенка: правда чи міф

Самопроголошений президент Білорусі Алєксандр Лукашенко в інтерв'ю полюбляє розповідати байку про своє "українське походження". Однак документальних підтверджень цього у диктатора немає.

Білоруські журналісти провели розслідування, у ході якого встановили, звідки з'явилися вигадки про "українське коріння" самопроголошеного президента. Як з'ясувалося, цим казкам уже 20 років.

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"Між Черніговом і Києвом": як Лукашенко використовує казки про "українське коріння"

Алєксандр Лукашенко щонайменше 4 рази згадував про своє "українське походження". Уперше – під час візиту до України в 2013 році. Тоді диктатор казав, що він "теж хохол". Тоді ж самопроголошений президент говорив, що свого часу третій Президент України Віктор Ющенко пропонував йому дослідити власний родовід, на що той, звичайно, не погодився.

Наступний раз Лукашенко згадав цю казку під час інтерв'ю з Савіком Шустером у 2014 році, мовляв, йому "болить", те, що відбувається в Україні, бо він то сам "українець", бо коріння його нібито десь між Києвом і Черніговом. Крім того, диктатор сказав, що його молодший син Коля "на половину українець". Хоч тут Лукашенко не дав маху, адже Ірина Абельська, яка є ймовірною мамою Колі, є донькою ексміністерки охорони здоров'я Білорусі Людмили Постоялко, яка родом з Полтавщини.

Ще раз казку про своє українство Лукашенко згадав напередодні виборів 2020 року, результати яких цивілізований світ не визнає. Тоді в інтерв'ю з Дмитром Гордоном він знову розповів байки про коріння між Києвом і Черніговом, а журналіст сказав, що Лукашенко буцімто походить з Глухова, що на сучасній Сумщині, чому диктатор дуже сильно здивувався.

Ну і поки що востаннє Лукашенко згадував про "коріння" минулого року після початку вторгнення, якому диктатор сприяв. Цього разу ті вигадки слухала китайська преса. Тоді цю легенду він використовував для того, щоб довести, що він "не хоче війни з Україною".

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Журналісти встановили, що ноги в цієї казки ростуть ще з публікації в російських ЗМІ про приїзд до Білорусі "родича" диктатора з Канади. Джеймс Лукашенко з Вінніпега стверджував, що є родичем білоруського президента. Його батько – Петро Лукашенко – сказав, що йому написав кузен з Глухова, мовляв, їхній родич зараз президент в Білорусі.

Джеймс Лукашенко написав білоруському диктатору листа, а після цього вирішив приїхати на особисту зустріч в Мінськ. Зустріч не відбулася, але легенду про "українське коріння" диктатора це породило. Лукашенко за нагоди відкопував цю легенду у найбільш вигідних для нього ситуаціях.

Цікаво виходить – диктатор не знає історії власної родини і знати її не бажає. То що тоді можна говорити про значення історії власної країни для Лукашенка?

Журналісти встановили, що дідусь Лукашенка, який, як вважалося, народився буцімто на Сумщині, насправді народився і прожив усе життя у Могильовській області Білорусі, і за національністю був білорусом. Щодо прізвища диктатора, яке звучить як українське, то журналісти пояснюють, що на сході та півдні Білорусі прізвища з закінченням "-ко" є доволі поширеними також.