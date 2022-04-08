Лукашенко вигадав власний список "недружніх держав", але Україна дивом в нього не потрапила

У Білорусі вирішили не відставати від Росії і теж створити свій список недружніх держав. Щоправда, України у цьому перелік немає. Документ вже затвердив самопроголошений президент Білорусі та його уряд.

Про це повідомляють офіційні державні білоруські ЗМІ. У перелік потрапили ті країни, які чинять начебто "недружні дії" щодо Білорусі.

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До "чорного списку" потрапив весь Євросоюз

Список уклали 6 квітня, а оприлюднили 8-го. Званням "недружніх" нагородили 12 країн та весь Євросоюз.

Держави, які влада Лукашенка, назвала "недружніми":

Австралія,

держави-члени ЄС,

Норвегія,

Канада,

Ліхтенштейн,

Нова Зеландія,

Албанія

Ісландія,

США,

Велика Британія,

Північна Македонія,

Чорногорія,

Швейцарія.

Вносити Україну у перелік Лукашенко чомусь не захотів, хоча саме з білоруської території Росія обстрілює українські міста, а також через білоруський кордон окупанти прорвались в Україну.

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Нещодавно Лукашенко виявив бажання брати участь у російсько-українських перемовинах. Також самопроголошений президент повідомив про проведення таємної "операції з порятунку білорусів в Україні". Операція була, мабуть, настільки таємною, що ніхто, окрім Лукашенка, про неї не чув.