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24 Канал Новини України Чому Лукашенко вимкнув ретранслятори біля кордону України: в ISW вказали на важливий нюанс
25 червня, 11:29
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Чому Лукашенко вимкнув ретранслятори біля кордону України: в ISW вказали на важливий нюанс

Анастасія Колеснікова

Володимир Путін і надалі тисне на Олександра Лукашенка, щоб втягнути його у відкриту війну проти України. Самопроголошений президент Білорусі намагається чинити опір вимогам Кремля, водночас не втрачаючи його підтримки. Показовим у цьому контексті є кейс з ретрансляторами.

У цьому випадку Олександр Лукашенко фактично пішов на невигідний для Росії крок, пояснили в Інституті вивчення війни.

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Чому Лукашенко виконав прохання Зеленського?

Путін вимагає від Білорусі, аби вона дозволила Росії запускати дрони зі своєї території та розширити фронт на захід. Тоді б Україна була змушена перекинути частину своїх сил із лінії фронту до кордону з Білоруссю. 

Москва також погрожує Мінську припиненням фінансової підтримки, якщо той не погодиться на ці вимоги. Окрім того, Кремль продовжує просувати тезу про нібито загрозу для Білорусі з боку України, обіцяючи її захищати. 

Водночас реакція Мінська на ультиматум Зеленського, за оцінкою аналітиків, свідчить, що Лукашенко поки не готовий повністю втягувати Білорусь у російську війну

Він намагається зберегти підтримку Кремля, але водночас не втратити залишки суверенітету своєї країни. 

З 2022 року Лукашенко не дозволяє використовувати білоруську армію у війні проти України і не погоджується, щоб білорусів масово залучали до російської армії.

Крім того, він і білоруські високопосадовці уникають риторики Кремля про те, що Україна нібито становить загрозу для Білорусі. 

Лукашенко й далі відтягує виконання вимог Москви щодо більш активної участі Білорусі у війні, водночас намагаючись робити відносно нейтральні заяви стосовно України,
 – підсумували в ISW.

Що відомо про кейс з ретрансляторами?

15 червня Олександр Лукашенко несподівано перепросив в українського лідера за "різкі висловлювання" і запевнив, що нападу з боку Білорусі чекати не варто. 

У відповідь Зеленський закликав білоруського диктатора "залишити вибачення собі", а натомість прибрати ретранслятори біля кордону з Україною. 

Зверніть увагу! З осені минулого року на території Білорусі розміщені ретранслятори, які допомагають окупантам точніше бити дронами по українських містах.

Президент пригрозив знищенням цих систем на території Білорусі у разі, якщо вона сама їх не прибере. Вже наступного дня стало відомо, що ретранслятори припинили роботу.

Втім наразі невідомо, чи Білорусь повністю демонтувала обладнання, чи лише тимчасово припинила його використання. 

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