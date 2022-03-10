Лукашенко їде до Путіна "торгуватися", – білоруський бізнесмен

Олександр Лукашенко їде у Москву, аби зустрітись з Володимиром Путіним 11 березня. Ймовірно, він "торгуватиметься" з президентом Росії, аби не вводити свої війська в Україну.

Про це в ефірі 24 каналу сказав білоруський бізнесмен Вадим Прокоп'єв. Він разом із білоруськими добровольцями приїхав в Україну воювати проти Росії.

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Що Лукашенко казатиме Путіну

Прокоп'єв припустив, що Лукашенко спробує уникнути вторгнення в Україну попри те, що російський генштаб має серйозне силове лобі у Білорусі.

Думаю, саме інстинкти виживання цього організму на ім'я Лукашенко підкажуть йому, як не бути ізольованим. Я впевнений, що він поїхав до Путіна торгуватись,

– зазначив білоруський бізнесмен.

За його словами, очевидно, що Путін схилятиме Лукашенка до того, щоб самопроголошений президент кинув білорусів на війну. Лукашенко скаже, що "завжди готовий", але почне викручуватись.

"Буде черговий цикл танців і зради. Очевидно, що він планував цю війну разом з Путіним. До низки злочинів є акт державної зради. Звісно, він воєнний злочинець, іншого не може бути", – підсумував Прокоп'єв.

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