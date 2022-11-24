Не слухайте потенційних клієнтів мавзолею імені Путіна, – Данілов потролив Лукашенка

Олександр Лукашенко заговорив про "знищення України". У РНБО вже встигли його потролити.

Секретар РНБО України Олексій Данілов закликав Лукашенка не слухати "потенційних клієнтів мавзолею імені Путіна". Таким чином, він підколов самопроголошеного білоруського президента.

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Як Данілов потролив Лукашенка

Секретар РНБО опублікував фото сина Лукашенка – Миколи – де він з дівчиною одягнений в кольори України – синій та жовтий.



Син Лукашенка та його подруга одягнуті у кольори України / фото Олексій Данілов

А Микола Олександрович не згоден з татом. Щодо української державності, він точно знає, за якою країною майбутнє! Порада: прислухайтеся краще до своїх дітей, а не до потенційних клієнтів мавзолею імені Путіна та похоронної команди недоімперії Росії,

– заявив Данілов.

Лукашенко заговорив про "знищення України"

Напередодні Олександр Лукашенко заговорив про переговори України та Росії. Він вважає, що подальший спротив загрожуватиме нашій країні повним знищенням.

"Тяжко, складно, важко, але треба зупинитися, треба це припинити, тому що далі буде повне знищення України. Це не те що Путін говорив якось задовго до "операції", що це загрожуватиме втратою державності України – це буде знищення України. Треба зупинитися", – заявив Лукашенко.

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