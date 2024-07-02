Лукашенко пожалівся на концентрацію військ на кордоні та пригрозив жахливою відповіддю

Алєксандр Лукашенко висловився про ситуацію на білорусько-українському кордоні. Він заявив про "активізацію" Збройних Сил України на кордоні.

Про це 2 липня заявив самопроголошений президент Білорусі Алєксандр Лукашенко, інформує 24 Канал.

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Погрози Лукашенка

За словами білоруського диктатора, у всіх ЗМІ дуже активно обговорюється ситуація на білорусько-українському кордоні. "Що відбувається насправді? Що називається, із перших вуст. Якщо казати прямо, нічого особливого. Дуже активізувалися наші сусіди останні кілька днів, може, кілька тижнів. Дуже активно. І наші військові, особливо прикордонники, це відразу помітили і доповіли. Ми в принципі, на це чекали", – говорить Лукашенко.

Він припустив, що скупчення українських військ на кордоні може бути пов'язане з приїздом до Білорусі великого контингенту військовослужбовців із "дружніх" країн, зокрема з Росії, на день незалежності Білорусі.

Але ми в жодному разі не повинні допустити жодної ескалації та жодного загострення. Я хочу, щоби українське керівництво це почуло. Концентрація збройних сил, хай навіть нічого не значуща, дуже небезпечна під час бойових дій. Ми проаналізували ситуацію. Чудово розуміємо, що жодного загострення нам не потрібне. Українці розуміють, що ми відповімо,

– сказав білоруський президент.

Водночас Лукашенко заявив, що "у разі загрози відповідь буде жорсткою та рішучою".

Білоруський диктатор у своїй заяві також зазначив, що прикордонники країни переведені на посилену охорону державних кордонів. Також розгорнуто сили спеціальних операцій. "У високій бойовій готовності перебувають війська ВПС та ППО, як наше, такі і російське, тут повна взаємодія", – заявив Лукашенко.

"На позиції ракетної системи вивели "Полонез" та "Іскандер", – додав білоруський диктатор.