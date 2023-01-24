Показово для Путіна, – політолог пояснив слова Лукашенка про "пакт про ненапад" з Україною
Алєксандр Лукашенко заявив нібито Київ запропонував Мінську укласти "пакт про ненапад". Це може бути меседжем для Владіміра Путіна, що Білорусь не вступатиме офіційно у війну проти України.
Зараз Лукашенко перебуває за один крок або від фізичного знищення, або від участі у повноцінній масштабній війні проти України. Друге він робити категорично не хоче. Про це 24 Каналу розповів політолог Валерій Клочок.
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Що означає заява Лукашенка
Окрім того, під час останньої зустрічі з головою МЗС Росії Сєргєєм Лавровим Лукашенко видав цікаву заяву. Самопроголошений білоруський лідер сказав, мовляв, все добре й Україна не провокує Білорусь.
Зараз через певний час з'являється заява про те, що Україна нібито пропонувала "пакт про ненапад". Це також сигнал для Путіна, що він (Лукашенко – 24 Канал) не збирається воювати,
– зауважив політолог.
Лукашенко й надалі продовжує допомагати Росії вести цинічну війну проти нашої держави. Натомість офіційну участь у війні він відтягуватиме скільки зможе.
Клочок пояснив слова Лукашенка про "пакт про ненапад" з Україною: дивіться відео
Самопроголошений президент Білорусі обов'язково понесе відповідальність за допомогу Росії у війні, але зараз намагається врятувати себе бодай фізично. Хоча зараз йому стає це дедалі складніше робити.
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"Ця заява спрямована на те, щоб показати Путіну, мовляв, Лукашенко може про щось домовитися з Україною", – підсумував політолог.
Володимир Зеленський відреагував на заяву Лукашенка
Президент України Володимир Зеленський під час спільного брифінгу з президентом Фінляндії Саулі Нііністьо 24 січня наголосив, що позиція України відкрита і про неї й так всі знають. Україна і так, без будь-яких пактів, не збирається та ніколи не збиралась нападати на Білорусь.
Так, журналісти запитали у президента Зеленського, чи справді Україна пропонує укласти такий договір. Глава держави відповів, що те, що пропонує Україна – є на офіційних майданчиках. Водночас українська сторона неодноразово говорила, що не має жодних намірів нападати на Білорусь.
Все, що Україна офіційно пропонує, ви все це чуєте. Можу ще раз підтвердити – ми нападати на Білорусь не збираємось і ніколи не збирались. Немає таких намірів,
– сказав Зеленський.