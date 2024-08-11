Лукашенку примарилися "українські дрони" в Білорусі: яку гру веде посіпака Путіна

Алєксандру Лукашенку привиділися нібито "українські дрони", які залетіли на територію Білорусі. Це дипломатична гра, яку веде самопроголошений очільник Білорусі.

Політолог Тарас Загородній зауважив 24 Каналу, що такими заявами Лукашенко виправдовується перед Путіним. А саме хоче виправдати свою бездіяльність щодо допомоги Росії стабілізувати ситуацію у Курській області.

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Що означають заяви Лукашенка

Лукашенку треба показати Путіну, як він важко "страждає". Це гра, адже Путін може сказати Лукашенку, мовляв, давай війська, додаткові системи ППО. Тоді Лукашенко може відмовити, бо буцімто у них "тривожно, щось літає", а тому неможливо це зробити,

– припустив політолог.

За його словами, це дипломатичні ігри, які веде білоруський диктатор Лукашенко. У такий спосіб самопроголошений очільник Білорусі хоче пояснив усім, чому він не кидається на допомогу кремлівському диктатору Путіну у стабілізації ситуації на Курщині.

Нагадаємо, що 10 серпня Алєксандр Лукашенко звинуватив Україну у порушенні повітряного простору. Самопроголошеному президенту примарився цілий десяток "українських дронів", які буцімто літали над територією Білорусі.

Згодом в тамтешньому міністерстві оборони оприлюднили нібито залишки "українських безпілотників", які порушили кордон. Також там вдалися до погроз закрити посольство України.