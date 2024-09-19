Лукашенко зробив цинічну заяву про співпрацю з Україною

Самопроголошений президент Білорусі Алєксандр Лукашенко цинічно заявив про готовність до співпраці з Україною. У своїй заяві він прирівняв Україну до так званої "ДНР".

Лукашенко цинічно висловив готовність співпрацювати з Україною, так само як із самопроголошеною "ДНР". Про це повідомляють білоруські ЗМІ, передає 24 Канал.

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З чим Лукашенко порівняв співпрацю з Україною

Ми нікого не ображаємо. Ми готові співпрацювати й з Україною на тих же засадах, що і з Донецькою республікою,

– заявив білоруський диктатор під час зустрічі з ватажком "ДНР" Дєнісам Пушиліним.

Це вже щонайменше 3 їх зустріч. Раніше Пушилін вже приїздив до Білорусі у липні 2022 та квітні 2023 років.

От тільки Лукашенко, напевно, забув про свої теплі стосунки з Владіміром Путіним, війну в Україні, яку розв'язала Росія та те, як Білорусь у 2022 році надала свої території у вільне користування для російських військових, а тому заявив, що нібито його країна "нікого не ображає".

Зауважимо, що за словами Лукашенка, напад на Білорусь стане початком Третьої світової війни. На його думку, США підштовхують Київ до конфлікту з Мінськом.