Лукашенку примарилися "українські дрони" в Білорусі: він вже погорожує відповіддю

Самопроголошений президент Білорусі Алєксандр Лукашенко заявив, що над його країною літали "українські дрони".

Він звинуватив Україну у порушенні повітряного простору та вже пригрозив відповіддю. Заяву Лукашенка цитують білоруські пропагандистські ЗМІ, передає 24 Канал.

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Над Білоруссю нібито літали "українські дрони"

Лукашенко заявляє, що в п'ятницю ввечері військово-повітряні сили і протиповітряна оборона Білорусі була переведена у підвищену бойову готовність. Тоді в Білорусі нібито зафіксували "близько десятка дронів".

Алєксандр Лукашенко досить детально розповів про нібито роботу білоруської системи ППО. За його словами, о 19:04 на висоті півтора кілометра силами протиповітряної оборони "було знищено кілька цілей" над територією Білорусі.

Вночі і з ранку відбувається пошук того, що було знищено. Ми підозрюємо, що це ударні безпілотники. Порушивши повітряний простір Білорусі, летіли з України,

– сказав білоруський диктатор.

Він додав, що над Білоруссю було знищено частину цілей, а решту було "передано" Росії. Самопроголошений президент Білорусі переконаний, що дрони спочатку нібито летіли на Смоленськ, але потім змінили траєкторію польоту та попрямували в район Ярославля. Вже там вони нібито були перехоплені російськими системами ППО.

За словами Лукашенка, "без відповіді будь-які провокації не залишаться".

До слова, раніше Лукашенко заявив, що допускає ймовірність розвалу Росії та виступив із закликом до країн СНД.