"Це неминуче": Лукашенко пояснив свої слова про іншого президента Білорусі

У недавньому інтерв'ю Алєксандр Лукашенко заявив, що білорусам потрібно готуватися до іншого президента. Нині самопроголошений президент вирішив пояснити свої слова.

Його цитують пропагандистські білоруські ЗМІ. Лукашенко вирішив додати, що, мовляв, люди звикли бачити лише його на посту президента, передає 24 Канал.

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Лукашенко знову заявив про прихід "іншої людини"

Днями раніше Лукашенко заявив, що не планує балотуватися на виборах президента у 2025 році. Ба більше, самопроголошений лідер почав говорити, що "не вічний", але наголошував, що "не збирається завтра всіх кидати".

Нині Лукашенко вирішив знову пояснити свої слова, що білорусам варто звикати до думки про іншого президента. Самопроголошений лідер заявив, що залишається на посаді, але так буде "не завжди".

Треба розуміти, що прийде інша людина – це неминуче. І я це мав на увазі – що прийде інша людина і ви повинні бути готові до цього. Я готую до цього людей, я не хочу, щоб було якесь розчарування або провал,

– заявив Лукашенко.

Раніше Лукашенко заявив, що перекинув на кордон з Україною третину білоруської армії. Він заявив, що така кількість необхідна на випадок "війни чи оборони". За його словами, це трапилось тому, що там перебувають нібито понад 120 тисяч українських військових.

Водночас у ДПСУ наголосили, що Лукашенко продовжує нагнітати інформаційну обстановку агресивними заявами, які не відповідають дійсності. Відтак, ситуація на кордоні залишається без змін.