Лукашенко знову зможе стати президентом: поправки у Конституцію Білорусі підтримали 65,16%

Самопроголошений президент Білорусі Олександр Лукашенко не збирається покидати свого посту. Він вніс правки у Конституцію, які виніс на референдум.

У Білорусі відбувся референдум, на якому розглядалися правки в Конституцію щодо президента країни. Згідно них, одна особа не зможе обіймати посаду президента країни більше ніж два 5-річні терміни.

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Прийняття правок дозволить Лукашенку знову стати президентом Білорусі, адже вони стосуватимуться того, хто переможе на наступних виборах. До речі, відповідні правки запропонував сам друг Путіна.

Результати референдуму

Як повідомило білоруське ЦВК, правки в Конституцію, запропоновані Лукашенком, підтримали 65,16% громадян. Таким чином, самопроголошений президент Білорусі отримав можливість балотуватися на наступних виборах та залишатися на посаді у разі перемоги. Як показали попередні вибори, зміну політичного лідера Білорусі шляхом голосування виглядає доволі сумнівно.

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