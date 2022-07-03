Обурився й каже, що самостійний: у Лукашенка істерика через ярлик маріонетки Путіна
Білоруський диктатор Лукашенко заявив, що він нібито повністю "незалежний політик". Так він обурено апелював до того, що світ почав вважати самопроголошеного президента маріонеткою Путіна.
Лукашенко почав сипати звинуваченнями в бік ЗМІ та говорити речі, які лише підтверджують, що він диктатор. Згодом це почали поширили його придворні пропагандисти.
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Вважає, що його "смикають за живе"
Самопроголошений згадав те, що Білорусь часто називають уже окупованою країною. Також згадав і припущення, що він там нічого насправді вже не вирішує та "що Путін ходить пішки по Білорусі та все вирішує".
Я розумію, чому це відбувається, і хочу, щоб ви розуміли: вони зараз використовують усілякі методи та принципи боротьби з нами. Вони знають мій характер, що я можу по-сільському миттєво відмахнутися і намагаються мене смикати за живе,
– почав переконувати диктатор білорусів.
Також доповнив, що "жодний крок у Білорусі, не робиться без згоди та вимоги Президента Лукашенка". Слід зауважити, що весь час під час виступу він чомусь говорив частіше не "я", а саме "Лукашенко".
Чому припускають, що Білорусь окупована Росією:
- на території країни нелегальною є історична символіка народу – прапор і герб Погоня;
- практично вбита білоруська мова, яку давно замінили російською;
- на території Білорусі багато військ Росії та звідти випускають російські ракети по Україні;
- самопроголошений президент постійно корегує власні кроки відповідно до планів Путіна.
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