Лукашенко на зустрічі з Путіним таки скупався у прохолодному Чорному морі: фото

Самопроголошений президент Білорусі 28 травня зустрівся з очільником Кремля Володимиром Путіним. Політики поговорили на судні, яке пливло Чорним морем.
Що відомо про неформальну зустріч політиків
Лукашенко прибув у Сочі разом з сином Миколою. Він постійно супроводжував батька і навіть під час обіду сидів у компанії Путіна та Лукашенка.
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Самопроголошений президент приплив із сином на катері до судна російського президента. При зустрічі політики потиснули один одному руки та обійнялися. Водночас Лукашенко-молодший обійшовся лише рукостисканням з Путіним.
На відео видно, як білоруський диктатор та президент Росії щось радісно обговорюють після обіду.
Дивіться відео з зустрічі Путіна та Лукашенка:
Лукашенко покупався у морі
Білоруський політик прийняв пропозицію колеги та скупався у Чорному морі, температура води якого становила +16 градусів. До речі, речник Путіна Дмитро Пєсков заявив, що очільник Кремля у холодну воду не поліз.Зверніть увагу! Зустріч політиків відбулася через посадку пасажирського літака Ryanair у Мінську та затримання активіста Романа Протасевича. Відомо, що Лукашенко пожалівся Путіну на авіаційну блокаду. Адже Євросоюз та низка країн світу заборонили авісполучення з Білоруссю.