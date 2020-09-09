Поки ще президент Білорусі Олександр Лукашенко підтвердив, що звільнив попереднього главу КДБ Валерія Вакульчика за затримання російських бойовиків ПВК "Вагнера" під Мінськом у липні.

Про це він сказав в інтерв’ю кремлівським пропагандистам 8 вересня, передає радіостанція "Говорит Москва".

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Ми запитали, чи через всю цю історію (затримання вагнерівців) без своєї посади залишився керівник КДБ. Він (Лукашенко – 24 канал) відповів, що так,

– мовиться у повідомленні.

Відзначається, що Лукашенко довго говорив на цю тему. Заявив, що йому поетапно надходила інформація: спершу про автобус із 33 вагнерівцями, що в’їхав на територію Білорусі, потім про місця їх подальшого перебування на території країни. У якийсь момент він запитав у глави КДБ, чи може він контролювати подальші дії та пересування цих людей. Отримавши негативну відповідь, Лукашенко наказав затримати їх.

Тобто наказ про затримання російських найманців віддав сам Лукашенко, але в чому в такому випадку полягала провина Вакульчика, не уточнюється.

Раніше Лукашенко заявив, що ніколи й не збирався передавати затриманих вагнерівців Україні. Окрім того, він додав, що його син, який працює радником з безпеки, особисто вибачався перед вагнерівцями перед їх поверненням до Росії.

Вагнерівці в Білорусі та український скандал з ними: