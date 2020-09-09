Лукашенко звільнив голову КДБ за затримання вагнерівців у Білорусі
Поки ще президент Білорусі Олександр Лукашенко підтвердив, що звільнив попереднього главу КДБ Валерія Вакульчика за затримання російських бойовиків ПВК "Вагнера" під Мінськом у липні.
Про це він сказав в інтерв’ю кремлівським пропагандистам 8 вересня, передає радіостанція "Говорит Москва".
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Ми запитали, чи через всю цю історію (затримання вагнерівців) без своєї посади залишився керівник КДБ. Він (Лукашенко – 24 канал) відповів, що так,
– мовиться у повідомленні.
Відзначається, що Лукашенко довго говорив на цю тему. Заявив, що йому поетапно надходила інформація: спершу про автобус із 33 вагнерівцями, що в’їхав на територію Білорусі, потім про місця їх подальшого перебування на території країни. У якийсь момент він запитав у глави КДБ, чи може він контролювати подальші дії та пересування цих людей. Отримавши негативну відповідь, Лукашенко наказав затримати їх.
Тобто наказ про затримання російських найманців віддав сам Лукашенко, але в чому в такому випадку полягала провина Вакульчика, не уточнюється.
Раніше Лукашенко заявив, що ніколи й не збирався передавати затриманих вагнерівців Україні. Окрім того, він додав, що його син, який працює радником з безпеки, особисто вибачався перед вагнерівцями перед їх поверненням до Росії.
Вагнерівці в Білорусі та український скандал з ними:
- Наприкінці липня 2020 року в Білорусі затримали 33 бойовиків "Вагнера". За версією слідства, вони хотіли дестабілізувати ситуацію в Білорусі напередодні президентських виборів.
- Київ надіслав Мінську запит на екстрадицію 28 вагнерівців, адже вони були причетні до злочинів на Донбасі.
- Після початку протестів у Білорусі, країна віддала бойовиків Росії, а Україна засудила таке рішення.
- Згодом український журналіст Юрій Бутусов заявив, що затримання вагнерівців у Білорусі – це провальна операція українських спецслужб у співпраці з США. В Офісі Президента інформацію заперечили.
- 4 вересня нардеп Володимир Ар'єв опублікував документи СБУ щодо затримання вагнерівців. Вони доводять, що СБУ знала про бійців задовго до їх затримання й навіть була причетною до цього.
- Тим часом журналістка Яніна Соколова оприлюднила аудіозапис, на якому, ймовірно, зафіксовано переговори найманців з оперативником СБУ, який їх вербує.
- А у Кремлі заявили, що операція щодо затримання вангерівців проводилась спільно українськими та американськими спецслужбами. Бійців "Вагнера" начебто затягнули на білоруську територію.