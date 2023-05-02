Примарилися "диверсанти" на кордоні: Лукашенко зібрав нараду з безпеки

Самопроголошений президент Білорусі скликав нараду з питань безпеки та охорони. Річ у тім, що на кордоні Лукашенку привиділися "диверсанти".

Нараду провели у Мінську 2 травня. Про це з посиланням на білоруські ЗМІ повідомляє 24 Канал.

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Лукашенку привиділися "диверсанти" на кордоні

Посіпака Путіна поскаржився, що ситуація навколо Білорусі залишається складною. Далі Лукашенко заявив, що поблизу кордонів нібито "зростає військовий потенціал НАТО" та почав вигадувати про якісь "провокації".

Було доручено уряду, силовому блоку підготувати серйозні заходи на кордоні з метою недопущення на територію Білорусі різного роду "диверсантів". Останнім часом такі випадки почастішали. Тому я хотів би почути вичерпні пропозиції щодо протидії,

– істерично заволав білоруський диктатор.

Також на нараді очільник комітету держбезпеки Іван Тертель розповів, що за даними розвідки, начебто прогнозується "значне загострення оперативної обстановки навколо Білорусі".