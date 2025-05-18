Лунали вибухи в Київській області: по дронах працює ППО

Близько 00:45 в Київській області чули звуки вибухів. Регіон атакують ворожі "Шахеди". По повітряних цілях працюють сили ППО.

Про це пише 24 Канал з посиланням на Київську обласну військову адміністрацію.

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Вибухи на Київщині

Після опівночі Повітряні Сили ЗСУ повідомили про рух російмьких БпЛА на Київську область та столицю. Протиповітряна оборона почала працювати по цілях. Внаслідок цього жителі регіону можуть чути вибухи.

Перебувайте в укриттях до кінця повітряної тривоги. Подбайте про власну безпеку,

– попереджеають у КОВА.

Місцева влада також просить не фіксувати роботу ППО та дотримуватися інформаційної тиші. У випадку негативних наслідків атаки будуть з'являтися нові повідомлення.

До слова, оперативно про тривогу, вибухи та наслідки атак ви можете прочитати в нашому телеграмі. Підписуйтеся, щоб не пропустити найважливіше.

Росія знову атакує "Шахедами": де лунали вибухи

Зранку 17 травня російська армія влучила в евакуаційний автобус у Білопіллі. Внаслідок атаки загинули 9 людей. Окупанти знали, що це за транспорт, але все одно завдали цинічного удару, який коштував життя цивільних.

Увечері росіяни намагалися атакувати Павлоград, що в Дніпропетровській області. Там пролунали вибухи, але детальніше про атаку не розповідають.

Також гучно вночі було в Полтавській громаді. На область також летіли ворожі БпЛА. Росія запустила дрони з різних напрямків.