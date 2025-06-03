Лунають вибухи: окупанти заявляють про повторну атаку на Кримський міст

Біля Кримського мосту вдень 3 червня знову пролунали вибухи. Окупанти заявляють про повторну атаку та небезпеку від "підводних апаратів".

Про це повідомляє 24 Канал із посиланням на російські телеграм-канали. Дивіться також Росія боїться повторень підривів: у Криму зміцнюють військові бази Окупанти бідкаються на атаку безекіпажних катерів. Про її початок заявили о 14:55. Керч, Кримський міст, атака БЕК, у тому числі підводними апаратами супротивника,

– волають їхні телеграм-канали. Згодом про небезпеку попередили все узбережжя Криму.