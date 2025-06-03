3 червня, 14:59
Лунають вибухи: окупанти заявляють про повторну атаку на Кримський міст
Біля Кримського мосту вдень 3 червня знову пролунали вибухи. Окупанти заявляють про повторну атаку та небезпеку від "підводних апаратів".
Про це повідомляє 24 Канал із посиланням на російські телеграм-канали.
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Окупанти бідкаються на атаку безекіпажних катерів. Про її початок заявили о 14:55.
Керч, Кримський міст, атака БЕК, у тому числі підводними апаратами супротивника,
– волають їхні телеграм-канали.
Згодом про небезпеку попередили все узбережжя Криму.