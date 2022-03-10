Луплять нещадно: військові з Чернігівщини влаштували "змагання" зі знищення ворожої техніки

Деякими подробицями успішної боротьби проти окупантів на Чернігівщині поділилися представники Оперативного командування "Північ". За увесь час військові знищили кілька десятків ворожої техніки й ліквідували сотні окупантів.

Важливо Захисники знищили смертоносний ЗРК "Оса" окупантів: фото ворожої техніки

Один лише лейтенант Олександр Удовіченко 3 березня ліквідував ворожу БМП, наступного дня – ворожий танк. А 7 березня – російський МТ-ЛБ (бронетранспортер). Цього ж дня солдат Максим Фесенко знищив бензовоз з причепом.

Штаб-сержант Олександр Устименко та старший солдат Владислав Сільченко 3 березня в результаті бою знищили ворожу БМП. Разом із ними на тих же бойових позиціях на Чернігівщині сержант Ярослав Дехтеренко і солдат Сергій Собченко ліквідували ворожий мінометний розрахунок і БМП-3. А днем раніше, 2 березня, ще один ворожий МТ-ЛБ підбив молодший сержант Сергій Кабаненко, – йдеться у дописі.

4 березня солдат Дмитро Лисенко та сержант Олег Варивода знищили російський танк. Наступного дня солдат Станіслав Кравченко збив винищувач СУ-34.

Окрім цього, лейтенант Євген Ковальчук настільки вдало коригував вогонь артилерії, що зупинив прорив ворога в напрямку Чернігова. Поруч лейтенант Лілія Кудінова керувала вогнем мінометної батареї.

"У Чернігівській області 6 березня солдат Денис Олєх та солдат Юрій Подаревський у результаті бою знищили два ворожих танки. Старший солдат Сергій Стремоух одним пострілом збив ворожий БПЛА", – зазначають військові.

Усі згадані військовослужбовці отримають державні нагороди.