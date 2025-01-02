У новорічну ніч у Луцьку п'яний чоловік бив поліцейських: йому оголосили підозру

У новорічну ніч в Луцьку нетверезий чоловік чинив опір правоохоронцям та намагався їх побити. Відомо, що його вже затримали.

Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на пресслужбу Головного управління національної поліції у Волинській області.

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У Луцьку чоловік вчинив опір поліцейським у новорічну ніч

Відомо, що інцидент у Луцьку стався 1 січня близько 4 години ранку.

В пресслужбі повідомили, що піший наряд поліції помітив на вулиці чоловіка, який порушував вимоги комендантської години і був у стані сп'яніння.

На законну вимогу показати документи і пояснити причину перебування на вулиці він не відреагував. Натомість, вчинив опір поліцейським, завдавши кілька ударів,

– ідеться в повідомленні.

Вказується, що фігуранта затримали. Чоловіку оголосили про підозру за частиною 2 статтею 345 Кримінального Кодексу. Максимальна санкція – до 5 років позбавлення волі.