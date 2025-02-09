У Луцьку чули вибухи під час тривоги через "Шахеди"

Волинська область опинилася під атакою ударних дронів ворога уночі 9 лютого. Місцеві чули вибухи.

Зокрема, у Луцьку, як пише Суспільне. 24 Канал пише, що відомо на цю мить.

Хронологія ночі Росія знову атакує Україну ударними БпЛА, тривога дісталася Заходу: які області під загрозою

Що відомо про вибухи у Волинській області 9 лютого вночі

Цієї ночі, 9 лютого, Росія знову застосовувала "Шахеди" та інші види ударних й імітаційних дронів проти України. Повітряна загроза простяглася до Заходу України.

У Волинській області пролунали звуки, схожі вибухи. Повітряну тривогу там оголосили о 02:44.

Обласна військова адміністрація поки що не інформувала громадян про подію. Але Повітряні сили писали, що в регіоні фіксують ударні дрони ворога.

На цьому атака ворога не закінчилася. Повторні вибухи у Луцьку почули кількадесят хвилин після 4 ранку.

Цієї ж ночі про вибухи повідомляли місцеві спільноти у Рівненській області, зокрема поблизу міст Сарни та Здолбунів. Також відомо, що в Київській області працювали сили ППО.

24 Канал закликає українців не фотографувати та не фільмувати роботу українських захисників. І у жодному разі не нехтувати безпекою та перебувати в укриттях до відбою повітряної тривоги.