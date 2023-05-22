Гуляла електричними дротами: у Луцьку рятувальники зняли дівчинку з висоти 2,5 метра

В одному з житлових районів Луцька дівчина вилізла на дроти електромережі. Інцидент стався ввечері 21 травня.

Деталі повідомили у ДСНС України на Волині. Там зазначили, що о 17:48 отримали повідомлення, що дівчина висить на висоті у понад 2,5 метра.

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Вона трималася за дроти електропостачання і, схоже, не чекала на порятунок.

Рятувальники міської 25-ї Державної пожежно-рятувальної частини під’їхали до людини на пожежному авто, змогли оперативно зняти її з небезпечного місця та передали медикам. Обставини події з'ясовують правоохоронці,

– зазначили у пресслужбі ДСНС.

Що саме дівчина робила на електричних дротах і як туди вилізла – наразі невідомо. Однак "акробатку" успішно врятували.

Як рятувальники врятували дівчинку у Луцьку: дивіться відео



Інцидент у Луцьку / Фото ДСНС

Як на це реагують у соцмережах

Користувачі соцмереж під оприлюдненим у тіктоці відео залишали свої збентежені та гнівні коментарі. Зокрема вони кажуть:

"Ростиш її, плекаєш, а воно потім тріпається на проводах";

"Як багато питань, і як мало відповідей";

"Мені здається, чи рятувальники вкінці битися з нею почали?";

"Одні виборють з останніх сил ще хоч краплю життя, а інші так нехтують таким даром жити";

"Наші рятувальники як завжди на висоті".

Тим часом на Київщині двоє підлітків влаштували собі небезпечні розваги – вони каталися на даху вантажних вагонів. Внаслідок цього один з хлопців потрапив у лікарню. На щастя, підліток вижив. Наразі підліток перебуває у медичному закладі у важкому стані. Лікарі борються за його життя.