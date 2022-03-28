У Луцьку досі гасять нафтобазу, обстріляну окупантами: чи є шкідливі речовини у повітрі
Джерело:управління ДНС у Волинській області
Росіяни 27 березня обстріляли нафтобазу в Луцьку. Пожежу там вже локалізували, але все ще гасять. Крім того, через займання у місті перевірили якість повітря.
У Державній службі з надзвичайних ситуацій повідомили, що 28 березня станом на 19:30 у Луцьку продовжують гасити пожежу, яка виникла на одному з промислових підприємств для зберігання пального внаслідок обстрілу 27 березня.
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Пожежу на нафтобазі в Луцьку все ще гасять
Сьогодні о 08:12 її вдалося локалізувати, наразі триває ліквідація,
– зазначили рятувальники.
Вони також оприлюднили фото з місця займання.
Займання на нафтобазі Луцька: Фото ДСНС
У місті перевірили якість повітря
Через пожежу на нафтобазі фахівці перевірили якість повітря в обласному центрі. Про це Суспільному розповіла заступниця директора з дослідження фізичних та хімічних факторів обласного центру контролю і профілактики хвороб Надія Костирка. Заміри повітря зробили в 4 місцях.
За словами Костирки, знизити наслідки горіння нафтопродуктів допоміг сильний вітер.
Об'єкт розташований у промисловій зоні, вітер нам допоміг. Він не дозволив лягти концентрованому диму на житлову забудову, тому перевищень в жодній з точок не було. Ні окису вуглецю, ні сірчистого ангідриду, ні діоксиду азоту,
– наголосила вона.
До слова, після запровадження воєнного стану обласний центр контролю і профілактики хвороб почав щодня моніторити якість питної води у водогонах та тричі на день перевіряти природний радіаційний фон на Волині. Поки жодних перевищень норми не фіксували.
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