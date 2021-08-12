Змушує працювати інших: у Луцьку хочуть звільнити сторожа, бо той занадто відповідальний

У Луцьку в одній зі шкіл хочуть звільнити сторожа. Причина – чоловік занадто відповідальний та змушує працювати інших.

Чоловіка звати Василь Милусь. Раніше він працював викладачем, проте після звільнення знайшов роботу лише сторожем.

Читайте також На Волині чоловік напився отрути, щоб кохана не їхала на заробітки

Чоловік ставиться до роботи відповідально

Сторож дуже відповідально поставився до своєї роботи. Вночі Милусь не лягає спати, а по кілька десятків разів обходить територію школи. Був випадок, коли в школу залізли злодії, вони вкрали вогнегасник та сокиру. Чоловік одразу кинувся за ними.

Я пішов захищати шкільне майно. Кликав свого напарника, але він не реагував, а просто відсидів. Я ж відвоював ті два вогнегасники і сокиру сам,

– каже сторож Василь.

Така відповідальність не подобається іншим сторожам, вони почали звільнятись. Натомість Милусю дали прізвисько "людожер".

Сторожа збираються звільнити

Завідувач господарської діяльності школи Василь Подоляк скаржиться, що через сторожа звільняються інші працівники. Тож відповідального працівника вирішили звільнити.

Подоляк пропонує звільнити сторожа після закінчення трудової угоди.

Милусь посаду покидати не хоче

Сторож каже, що не хоче звільнятись. Він навіть погрожує оголосити голодування, адже за маленьку пенсію не виживе.

"Я буду консультуватися з юристами, як то зробити – чи то в департамент освіти, чи то в міську раду. І прив’яжу себе ланцюгом, голод оголошу. А що мені робити? За ту мізерну пенсію 2300 я не виживу", – підсумував Милусь.