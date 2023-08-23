Поки господарів не було: у Луцьку у пустій квартирі "оселилися" кажани

На Волині кілька десятків кажанів "в'їхали" у квартиру, господарі якої були відсутні кілька днів. Завдяки працівникам ДСНС нових мешканців вдалося "виселити".

У Луцьку рятувальники звільнили квартиру від засилля кажанів. Близько трьох десятків істот поселилися у квартирі на дев'ятому поверсі.

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У квартирі кілька днів нікого не було

Повідомлення, що в квартирі на проспекті Соборності в Луцьку мешканці виявили кажанів, надійшло ввечері 21 серпня.

Кажани поселилися у квартирі, де кілька днів поспіль нікого не було, а вікна були відчинені.



Рятувальники звільнили помешкання від кажанів / Фото ДСНС

Рятувальники обережно виловили їх та випустили на вулицю. Лише після цього люди змогли повернутися до свого помешкання.

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