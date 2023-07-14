Кричала і нападала на перехожих: у Луцьку затримали жінку з ножами
Джерело:Патрульна поліція Волинської області
Патрульна поліція Луцька затримала жінку, яка ходила вулицею з ножами та нападала на перехожих. Після виклику відповідних служб її забрали медики.
Її вдалося зупинити на вулиці Декабристів з двома ножами, повідомляє 24 Канал.
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У патрульній поліції Волинської області наголосили, що жінку одразу госпіталізували до найближчого медичного закладу.
Що відомо про інцидент
13 липня мешканці Луцька звернулися до правоохоронців і повідомили, що на вулиці Декабристів розгулює жінка в неадекватному стані.
Патрульна поліція Волині, прибула на місце й справді виявили там громадянку з доволі неврівноваженою поведінкою.
Затримання у Луцьку / Фото Нацполіції Волинської області
Жінка мала порізи на руках, але поранити інших вона, на щастя, не встигла. На момент приїзду інспекторів заявникам уже вдалося забрати у нападниці ножі,
– повідомляє пресслужба.
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