У Луцьку працює ППО: на місто летів реактивний "Шахед"

Російський терор України триває. Увечері 8 жовтня дрони дісталися до Волині. У Луцьку працювали сили ППО.

Про це повідомляє Суспільне.

Що відомо про атаку на Луцьк?

Насамперед зауважимо, що близько 20:16 у Луцькому та Камінь-Каширському районах оголосили тривогу.

Секретар міськради Разумовський інформував, що російський реактивний дрон тримав курс на Луцьк. Про БпЛА в напрямку міста писали й Повітряні сили ЗСУ.

Так, у місті працювали сили ППО. Зазначимо, що на момент публікації офіційної інформації про можливі наслідки обстрілу немає. Вочевидь, влада зможе надати ці дані згодом. У такому разі ми обов'язково оновимо матеріал.

Зверніть увагу! Ворожий терор ударними дронами триває майже безперервно. Про рух російських повітряних цілей можете оперативно дізнаватися в хронології 24 Каналу.

До речі, під атакою перебувають також Київ і Київщина. Упродовж дня й ночі 8 жовтня жителі регіону періодично чули вибухи. Росіяни вдарили по важливому енергетичному об'єкту, який живить столицю. Так, у місті виникли проблеми зі світлом, а також фіксують зниження тиску у водопровідній мережі.