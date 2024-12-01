У Луцьку прогриміли вибухи: працювала ППО

У Луцьку сьогодні зранку, 1 грудня, чути вибухи. У місті працює протиповітряна оборона по ворожих цілях.

Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на мера Луцька Ігора Поліщука. Місто перебуває під атакою ударних безпілотників типу "Шахед".

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"Працює ППО. Прошу бути в безпечному місці!", – ідеться у повідомленні мера.

Повітряну тривогу в області оголосили о 10:32. Серія вибухів пролунала ближче до 11:00.

Атака "Шахедів"

За декілька хвилин до цього в Повітряних силах ЗСУ попередили, що у напрямку Луцька рухався ударний БпЛА.

Станом на 11:04 на Волині оголосилі відбій повітряної тривоги.

Раніше про рух російських дронів-камікадзе типу "Шахед" попередили жителів Рівненщини. В області працювали Сили ППО.

Зауважимо, що у ніч на 1 російські загарбники запустилипо Україні 78 "Шахедів" і безпілотників невстановленого типу. Сили ППО збили 32 дрони.