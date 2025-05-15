В Луцьку прогриміли вибухи: до міста наближається ще один БпЛА

В Луцьку було чутно вибухи. Мешканців просять негайно пройти в укриття.

Повітряна тривога там лунає ще з 05:15. Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на міського голову Луцька Ігоря Поліщука.

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Вибухи було чутно в Луцьку

О 06:01 міський голова Луцька Ігор Поліщук повідомив, що у Луцьку пролунали вибухи. Він попросив мешканців не залишати укриттів.

О 06:12 стало відомо, що до Луцька наближається ще один БпЛА.

У Повітряних силах ЗСУ о 05:12 попереджали про рух групи "Шахедів" на Рівненщині у західному напрямку. О 06:09 уточнили – ворожий "Шахед" на межі Волинської та Рівненської областей, курс так само західний.

Повітряна тривога у Волинській області лунає ще з 05:15.

Де зараз повітряна тривога: дивіться на карті

Нагадаємо, цього ж ранку вибухи лунали і в сусідній Рівненській області. Про це написали місцеві телеграм-канали, хоча офіційного повідомлення влади поки не було.