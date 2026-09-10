У Луцьку прогриміли вибухи

Росія атакує Україну реактивними дронами. Загроза вже нависла над західними областями.

Близько 15:21 у Луцькому районі оголосили повітряну тривогу через загрозу дронів.

Що відомо про вибухи у Луцьку?

О 15:31 Повітряні сили попередили, що реактивний БпЛА прямує на Луцьк.

Секретар Луцької міської ради Андрій Разумовський закликав лучан сховатися у безпечних місцях.

Біля 15:34 у Луцьку було чути звуки вибухів.

Попередньо, дорозвідка. Не покидайте укриття!,

– написав Разумовський після вибухів у місті.

За даними місцевих телеграм-каналів, у Луцьку після атаки піднявся стовп диму.

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Нагадаємо, що Росія продовжує тактику денного терору українських міст за допомогою реактивних безпілотників.

Так, вдень окупанти повторно вдарили дроном по торговому центру у Сумах. ТРЦ був зачинений на відновлювальні роботи. Лише напередодні окупанти вдарили по ньому у годину пік. Тоді ворожий удар забрав життя двох молодих людей, ще десятки отримали поранення.

У Києві російський реактивний дрон влучив в АЗС біля ТРЦ Respublika Park. Удар стався близько 10:30, коли поруч було багато людей та автомобілів. Людей із заправки встигли евакуювати, тому ніхто не постраждав.

У Дніпрі окупанти атакували підприємство харчової промисловості. Вогонь охопив 12 легкових автомобілів та два мікроавтобуси. Двоє людей загинули.