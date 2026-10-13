У Луцьку прогриміли вибухи

Росіяни продовжують тероризувати українські міста. Увечері 13 жовтня під ударом опинився Луцьк.

Там пролунали вибухи. Про це повідомляє Суспільне.

Що відомо про атаку на Луцьк?

Зауважимо, що тривогу на Волині оголосили близько 18:35. "Луцьк: БпЛА в напрямку міста", – попереджали у Повітряних силах.

Згодом прогриміли вибухи. Станом на 19:00 повідомлялося про дорозвідку.

При цьому інформації про можливі наслідки атаки наразі немає. У разі оновлення даних щодо цього, ми обов'язково доповнимо матеріал.

Які ще міста були під прицілом росіян?

Вибухи в різних районах міста протягом дня лунали у Києві. Фіксували, зокрема, наслідки влучань у Солом'янському районі.

Під ударом опинилися також Львів та Львівщина – у регіоні є пошкодження та постраждалі. Від вибухів здригалися жителі Хмельницького.

При цьому, на Харківщині ворог вдарив по цивільній евакуаційній колоні.