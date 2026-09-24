У Луцьку прогримів вибух

Увечері 24 вересня у Луцьку прогримів звук вибуху. Він міг бути пов'язаний із атакою російських безпілотників.

Про це повідомило Суспільне.

Яка загроза для міста?

Російські війська продовжують атакувати українські міста. Повітряну тривогу жовтого рівня по всіх районах Волинської області оголосили після 22:21.

Згодом Повітряні сили ЗСУ попередили про рух ворожого дрона у напрямку обласного центра.

Реактивний БпЛА курсом на Луцьк з півночі,

– повідомили військові.

Вже близько 22:51 місцеві жителі почули звук вибуху, що прогримів у місті. За хвилину по всій Волинській області оголосили відбій загрози.

Місцева влада наразі не повідомляла про можливі наслідки атаки.

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До слова, зранку ворог вдарив по Хмельницькому. Сталось влучання у житлову багатоповерхівку. Внаслідок атаки ніхто не постраждав, однак від вибухової хвилі в будинку вибито вікна, пошкоджені газопровід, балкони та автівки, що були припарковані поруч.