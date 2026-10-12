У Луцьку пролунав вибух: на місто летів реактивний БпЛА
Російські війська продовжують атакувати Україну ударними дронами. Вранці 12 жовтня реактивний безпілотник дістався Волині.
Під час повітряної тривоги у Луцьку прогримів вибух. Про це пише Суспільне.
Які наслідки?
Повітряна тривога у Луцькому районі була оголошена з 06:03. Пов'язана вона їз загрозою дронової атаки.
Пізніше Повітряні сили ЗСУ попередили про рух реактивного БпЛА у напрямку обласного центру.
Реактивний БпЛА на сході Волині, курс на Луцьк,
– написали військові.
Близько 06:23 жителі міста почули звук вибуху. Наразі місцева влада не інформувала про можливі наслідки атаки.
Відбій тривоги пролунав о 06:30. Однак у разі оголошення загрози ударів з повітря повторно варто якнайшвидше пройти до укриття та перебувати там до відбою тривоги.
Зверніть увагу! Оперативно про повітряні тривоги, ракетну загрозу чи від ударних БпЛА, а також про наслідки російських атак ви можете прочитати в телеграмі 24 Каналу.
Нагадаємо, напередодні увечері ворог атакував дронами Івано-Франківськ. Внаслідок обстрілу з загинули троє військовослужбовців. Також у місті була пошкоджена щонайменше одна будівля.