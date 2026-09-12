Росія атакує Волинську область дронами. У Луцьку пролунав вибух.

Починаючи з 14:47, для Волинської області діє повітряна тривога через загрозу російських безпілотників.

Що відомо про вибухи у Луцьку?

Близько 18:04 секретар міської ради Андрій Разумовський попередив, що у напрямку Луцька летить один "Шахед". Тоді безпілотник перебував на відстані 40 кілометрів від міста.

Близько 18:12 російському дрону залишалося подолати 12 кілометрів, аби досягти міста.

Біля 18:17 у Луцьку було чути звук вибуху.

Тим часом Разумовський попередив, що дрон завернув у напрямку Рівненської області. Повітряні сили уточнили, що БпЛА рухається на Дубно.

Нагадаємо, що вдень Луцьк вже зазнав ворожого обстрілу. Російський безпілотник влучив по залізничному вокзалу міста. Внаслідок прильоту зайнялися вагони пасажирського потягу. На щастя, жертв і постраждалих вдалося уникнути.