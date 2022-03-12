У Луцьку прощалися із військовими, які загинули під час обстрілу аеродрому
12 березня 2022 , 18:13Читать новость на русском
Джерело:Луцька міська рада
Вчора вранці, 11 березня, російські окупанти завдали чергового ракетного удару по військовому аеродрому у Луцьку.
Ворог випустив чотири крилаті ракети, ймовірно, з району Чорного моря. Внаслідок повітряної атаки загинуло четверо військовослужбовців Збройних Сил України. Ще шестеро отримали травми різного ступеня важкості.
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Двоє із чотирьох загиблих під час обстрілу – лучани Вадим Гринюк та Іван Кошіль.
Сьогодні жителі Луцька прощались зі своїми Героями. Панахида за загиблими у війні Росії проти України відбулась у кафедральному соборі Святої Трійці.
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