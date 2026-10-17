Міноборони Росії цинічно "похвалилося" ударами по Заходу України

Російське військове командування 17 жовтня заявило про завдання серії ударів дронами по території України. Загарбники стверджують про ураження об'єктів на Заході, а ще Півдні України.

Як повідомляє міноборони країни-терористки, під прицілом безпілотників нібито опинилися виробничі потужності, електропідстанція та морський транспорт.

Як Росія виправдала цинічні удари

Російське міноборони заявило, що у Луцьку ціллю стало підприємство Kromberg&Schubert, яке російське командування поспішило назвати "базою для відновлення автотехніки в інтересах ЗСУ".

Ще однією мішенню окупантів став населений пункт на Тернопільщині. За версією загарбників, там зафіксували влучання по електричній підстанції, яка забезпечує роботу "підприємств військової промисловості".

Крім того, вороже відомство заявило про ураження морського суховантажу в акваторії Чорного моря. Росіяни стверджують, що атакували судно під час переходу за 40 кілометрів на південь від одеського порту, звинувативши його у транспортуванні "вантажів військового та подвійного призначення".

Нагадаємо, що 16 жовтня окупанти завдали удару по Кременеччині на Тернопільщині, спричинивши вибухи на місцевому енергетичному об'єкті.

А підприємство Kromberg&Schubert біля Луцька оголосило, що зупинило роботу після російських атак.