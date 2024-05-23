У Луцьку водій з кулаками "виховував" жінку, яка перебігала дорогу: поліція шукає нападника

У центрі Луцька водій накинувся з кулаками на жінку, яка, перебігала дорогу не в зазначеному місці. На такі "пояснення" із застосуванням сили відреагували в поліції.

Відео інциденту поширили у мережі. На кадрах видно, як чоловік підійшов до жінки і вдарив її по голові.

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Коли ж за жінку заступились очевидці, чоловік пояснив свої дій тим, що він їхав завантажений і міг збити пішохода, а потім "сісти".

"Я гружоний, я її чуть не збив, я б її преїхав нах..й, і зараз сидів би", – чути у відео.

Після такого "перевиховання" водій повернувся до свого автомобіля і поїхав.

У Луцьку водій вдарив жінку-пішохода: відео

Поліція розшукує нападника

Наразі ситуацію уже прокоментували в поліції. Там зазначили, що попри те, що до правоохоронців поки ніхто не звертався зі скаргою на побиття, вони встановлюють обставини інциденту.

"Правоохоронці встановлюють обставини інциденту. Наразі до поліції із цього приводу ніхто не звертався, однак ми встановлюємо усі деталі конфлікту, аби надати діям осіб на відео правову оцінку", – зазначила інспекторкам для Суспільного.

. Факт побиття в поліції зареєстрували у журналі єдиного обліку та реєстрації заяв про правопорушення. Очевидців конфлікту просять звернутися у поліцію за номером 102, або у телеграм-канал Нацполіції Волині.