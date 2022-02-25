У Луцьку ввімкнули попереджувальні навчальні сирени

У Луцьку близько 14:10 25 лютого ввімкнули сирени. Місцева ОДА попередила: сирена – навчальна.

Окупанти атакували Луцьк у четвер, 24 лютого. Тоді ворог вдарив по місцевому аеропорту.

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Також того дня у Луцьку затримали помічника російських окупантів. Нелюд знімав на телефон пересування української військової техніки.

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