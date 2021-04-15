У Луцьку шукають вибухівку у ЦНАПі: центр припинив роботу

Про мінування адміністративної будівлі у Луцьку анонім повідомив телефоном зранку 15 квітня. До ЦНАПу виїхали вибухотехніки та патрульні.
Джерело:Нацполіція
Через це Центр надання адміністративних послуг наразі не приймає відвідувачів. Про поновлення роботи повідомлять додатково.
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Що відомо про мінування
- Наразі правоохоронці оглянули приміщення та прилеглу територію.
- Продовжують роботу всередині адмінбудівлі.
- Станом на 13 годину інформації щодо наявності або відсутності вибухонебезпечних предметів немає.
Біля ЦНАПу в Луцьку шукають вибухівку / Фото Нацполіція
Коли відновлять роботу ЦНАПу
- Луцька міськрада попередила, що через ймовірне мінування робота ЦНАПу призупинено.
- Про відновлення її роботи повідомлять додатково.
- Відвідувачів з талонами попереднього запису приймуть в інший день.