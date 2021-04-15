У Луцьку шукають вибухівку у ЦНАПі: центр припинив роботу

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Про мінування адміністративної будівлі у Луцьку анонім повідомив телефоном зранку 15 квітня. До ЦНАПу виїхали вибухотехніки та патрульні.

Джерело:

Нацполіція

Через це Центр надання адміністративних послуг наразі не приймає відвідувачів. Про поновлення роботи повідомлять додатково.

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Що відомо про мінування

  • Наразі правоохоронці оглянули приміщення та прилеглу територію.
  • Продовжують роботу всередині адмінбудівлі.
  • Станом на 13 годину інформації щодо наявності або відсутності вибухонебезпечних предметів немає.


Біля ЦНАПу в Луцьку шукають вибухівку / Фото Нацполіція

Зверніть увагу! Верховна рада посилила відповідальність за фейкові мінування – за це можу позбавити волі на строк від 2 до 6 років.

Коли відновлять роботу ЦНАПу

  • Луцька міськрада попередила, що через ймовірне мінування робота ЦНАПу призупинено.
  • Про відновлення її роботи повідомлять додатково.
  • Відвідувачів з талонами попереднього запису приймуть в інший день.