Злодій чи герой: як постать Луїджі Манджіоні, якого підозрюють у вбивстві, поляризувала США

У США затримали Луїджі Манджіоне, якого підозрюють у вбивстві гендиректора однієї з найбільших страхових американських компаній United Healthcare – Брайана Томпсона. У мережі захищають його.

Суспільство США почало активно захищати 26-річного чоловіка, якого підозрюють у вбивстві Браяна Томпсона. Про це пише 24 Канал із посиланням на AP.

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Злодій чи герой

Тоні Сопрано проголосив Луїджі Манджіоне, чоловіка, якого звинувачують у вбивстві генерального директора UnitedHealthcare на Манхеттені, героєм. У мережі захоплюються статурою та зовнішністю Манджіоне. У деяких дописах спекулюють про те, хто міг би зіграти його в "Суботнього вечора у прямому ефірі". Також були і ті, хто засуджували та навіть погрожували людям, які його помітили та викликали поліцію.

Джош Шапіро, губернатор Пенсільванії, демократ, засудив те, що він вважав зростаючою підтримкою "пильного правосуддя".

Історія про це гучне вбивство водночас захопила та поляризувала американське суспільство. Вона дає можливість зрозуміти взаємозв’язки багатьох аспектів сучасного американського життя — від публічного насильства до політики, від охорони здоров’я до гумору.

І це також викликає запитання: як так багато людей можуть вважати когось героєм, коли, відповідно до закону, він є протилежністю?

Марджіоне романтизують

Обвинувачений перебуває у в'язниці Пенсільванії, очікуючи екстрадиції до Нью-Йорка. Інформації про його ймовірні мотиви небагато, проте знайдені у Манджіоне записи натякали на туманну ненависть до корпоративної жадібності та гнів до "паразитичних" медичних страхових компаній.

Ця деталь з’явилася після того оприлюднили інформацію, що деякі кулі, витягнуті з місця події, мали слова "заперечувати", "захищати" та "скидати", що відображає слова, які використовували критики страхової галузі. Деякі користувачі пов'язують очевидну зневагу до страхових компаній із невиразною спробою того, що дехто називає гумором, проте вони замовчують факт вбивства.

Він вжив заходів проти приватних медичних страхових корпорацій, ось що він зробив. Він був відважним італійським мучеником. У цьому домі Луїджі Манджіоне – герой, кінець історії!,

– написав анонім у публікації на X, яка має майже 2 мільйони переглядів.

У понеділок Шапіро виступив проти подібних коментарів. Коментарі Шапіро – різкі, пристрасні та, неминуче, політичні.

Проте далеко не всі з ним згодні. Подібно до Бонні та Клайда, Джона Діллінджера, Д. Б. Купера та інших сумнозвісних імен з американського минулого, Манджіоне вибирають як людину, якою можна захоплюватися.

Скоріше домашній тероризм, ніж пильність

Регіна Бейтсон, асистент професора політології в Університеті Колорадо в Боулдері, досліджувала термін, на який посилався Шапіро. Вона вважає, що це більше схоже на внутрішній тероризм.

Шапіро похвалив поліцію та жителів округу Блер, які дотримувалися припису епохи 11 вересня: щось бачили і щось говорили.

Послухайте мене: він не герой. Справжній герой цієї історії – людина, яка сьогодні вранці зателефонувала в службу швидкої допомоги,

– підкреслив він.

Водночас також варто розуміти, що є багато випадків, коли люди висловлюються через те, як медичні страхові компанії відмовляють у претензіях. Згадайте приклад Тіма Андерсона, чия дружина Мері мала справу з відмовами UnitedHealthcare у страховому покритті до того, як вона померла від хвороби Лу Геріга у 2022 році.

Коментарі охоплюють багато питань. Серед них є люди, які кажуть, що вбивство гендиректора UnitedHealthcare не є "справою правого чи лівого боку".

Станом на зараз зрозуміло тільки те, що цей випадок стане надзвичайно резонансним. Ймовірно, це спровокує обговорення, де кожен захоче висловити свою думку.