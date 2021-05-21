Луїзіану накрила потужна повінь: затопило сотні будинків, є жертви

В американському штаті Луїзіана сталася сильна повінь після тривалого дощу та урагану. Стихія затопила сотні будинків та забрала життя 5 людей.

Губернатор Джон Бел Едвардса повідомив, що майже всі смерті були пов'язані з потраплянням людей в паводок.

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Жертви повені

Жахлива повінь у Луїзіані буквально накрила автомобілі, в яких перебували люди. Зокрема, 4 із 5 жертв стихії не вдалося вибратися з автівок – вони потонули.

Ще один загиблий – 76-річний чоловік – помер після відключення електроенергії, викликаного ураганом. Його життя залежало від кисневого обладнання.

Сотні будинків затопило

Крім того, внаслідок повені постраждали сотні будинків. "Приблизно 400 сімей постраждали від повені в Лейк-Чарльз і приблизно 300 – у Батон-Руж, але ця кількість змінюється щогодини", – зазначив Едвардс.

Прогноз від синоптиків

За інформацією синоптиків, у Луїзіані не очікують покращення ситуації. Ба більше – дощі падатимуть ще потужніші. За даними Національної метеорологічної служби, 21 травня в районі озера Чарльз може впасти ще 2 – 3 дюйми опадів (5 – 7,5 сантиметра).

Наслідки повені в Луїзіані: дивіться відео

Потужна повінь накрила штат Луїзіана: дивіться карту