Річки вийшли з берегів, не працюють світлофори: усе, що відомо про затоплення навколо Львова

Унаслідок потужної зливи, що пройшла у Львові та прилеглих районах, частину вулиць підтоплено. На окремих ділянках рух транспорту суттєво ускладнений або повністю заблокований.

Є місця, де вода сягає майже 3 метрів. Усе, що відомо про затоплення навколо Львова та які наслідки спричинила негода, розповідає 24 Канал.

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Що відомо про затоплення навколо Львова