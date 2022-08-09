Танки, САУ і "Бук": у Львові відкриють виставку знищеної російської техніки

У Львові 11 серпня планують відкрити виставку знищеної на війні російської техніки. Вона вже експонувалася у декількох європейських містах, а у місті Лева триватиме під гаслом "Вистоїмо, переможемо!" протягом кількох тижнів.

Побачити знищений російський брухт можна буде у самому серці Львова – на площі Ринок. Раніше проводити цю виставку категорично відмовилась влада німецького Берліна – там заявили, що у техніці окупантів "могли загинути люди".

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Деталі виставки потрощеної російської техніки у Львові

За повідомленням Львівської міської ради, на експозиції будуть представлені:

російський танк Т-72;

самохідна артилерійська установка 2С1 "Гвоздика";

САУ 2С19 "Мста-С";

ракетно-зенітний комплекс "Бук";

протитанковий ракетний комплекс "Штурм".

Крім того, відвідувачі зможуть побачити залишки декількох російських ракет, випущених окупантами по мирних українських містах.

Монтувати експозицію почнуть пізно ввечері 9 серпня. Раніше така виставка успішно пройшла у Варшаві, Вроцлаві, Познані та Празі. Саме зі столиці Чехії експонати приїхали до Львова.

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Що зможуть побачити на виставці львів'яни та гості міста / Фото з виставки у Празі / ЛМР

До слова, офіційне відкриття експозиції заплановане на 13:00 11 серпня. Там мають бути присутні представники усіх організаторів – МВС, Міноборони, Львівської ОВА, міської ради, Державної митної служби та "Медіа Центру Україна". Вхід для відвідувачів – вільний.

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Додамо, що це не перша подібна виставка в Україні – раніше на Михайлівській площі у столиці експонувалася російська техніка, знищена ЗСУ у Гостомелі, а у музеї на Кіровоградщині – брухт окупантів з Миколаївщини та Київщини. У Кривому Розі також виставляли шість одиниць техніки загарбників, яку згодом планують переплавити.

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