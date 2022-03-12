Львів прийняв вже понад 200 тисяч переселенців – складно, але відмовити не можемо, – Садовий

Львів продовжує активно приймати переселенців, які покидають гарячі точки нашої країни. Зараз місто прихистило майже в 2 рази більше, ніж очікували.

Про це повідомив міський голова Львова Андрій Садовий. За його словами, зараз роблять усе можливе, адже не збираються нікому відмовляти.

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Поки ресурс ще є

Садовий зазначив, що зараз міська рада підтримує контакти з мерами міст Львівщини та Закарпатською областю для координації діяльності. Він наголосив, що поки певний ресурс є, але він виключно – людський.

Ми планували прийняти до 100 тисяч переселенців. Сьогодні Львів вже прийняв більше ніж 200 тисяч. Дуже складно, але відмовити не можемо,

– заявив він.

Садовий зауважив, що наразі жодної серйозної допомоги від міжнародних організацій не отримували. Однак з понеділка, 7 березня, відправили їм вже сотні листів, тому, на його думку, наступного тижня прийдуть перші відповіді.

Потрібно продовжувати допомагати

Він підкреслив, що кожен українець, який потребує нашої допомоги – має її отримати. Водночас додав, що ми повинні знаходити внутрішні ресурси та опікуватися тими, кому зараз значно важче.

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