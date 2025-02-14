Львів посів 27 місце у світі серед найбільш зручних міст для пішоходів

Журнал The Economist оприлюднив рейтинг найбільш зручних міст для пішоходів у світі. Український Львів посів поважне 27 місце.

Дослідження провели у Nature Cities. Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на The Economist.

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Які показники у рейтингу отримав Львів

Nature Cities склав рейтинг найбільш зручних у світі міст для пішоходів. Враховувалося те, як швидко можна дістатися пішки до ключових місць, необхідних людині.

Враховувалися магазини, кафе, школи, музеї, театри, зелені насадження.

"Пішохідні" міста ще називають "15-хвилинними містами". Тобто все необхідне знаходиться у радіусі 15 хвилин ходу від дому.

Таким чином Львів у рейтингу зайняв 27 місце. До основних необхідних місць у місті Лева можна дійти пішки за 10,2 хвилини. 82,9% зручностей знаходяться у 15 хвилинах ходу.

Перше місце у рейтингу посів Мілан, де до зручностей можна дійти всього за 6,4 хвилини, а за 15 хвилин можна дістатися до 97,5% зручностей.

У десятці найкращих міст для пішоходів опинилися: