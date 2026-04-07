На той момент батарейка вже щільно зафіксувалася у стравоході, тож хірургічне втручання було ризикованим. Про історію порятунку дитини розповіли на сторінці Дитячої лікарні Святого Миколая.

Як дівчинка жила 3 місяці з батарейкою у стравоході?

Погіршення стану Софійки батьки помітили ще наприкінці осені. Тоді дитина перестала нормально ковтати й могла їсти лише перебиту в блендері їжу.

Батьки відразу звернулися до лікарів, проте жодних ознак сторонніх тіл вони не помітили. Натомість лікували дитині місцеву інфекцію. Водночас від болю в животі їй приписали препарат на основі ібупрофену.

Протягом зими симптоми маскувалися під інші захворювання. Медики діагностували глисти й запальні процеси, поки стан Софійки лише погіршувався.

Уже навесні дитина почала відмовлятися від їжі, покашлювати. Також з'явилися блювання й свистяче дихання, що чули навіть на відстані. Батьки знову повезли доньку на обстеження, й уже після рентгену стало чітко видно стороннє тіло у стравоході.

Під час ендоскопічного обстеження точно встановили, що ж це було. У ділянці першого фізіологічного звуження стравоходу міцно застрягла кругла літієва батарейка діаметром 2,5 сантиметра,

– розповіли на сторінці лікарні.

Це спричинило набряк і гіпергрануляцію сливової оболонки, що є ознаками тривалого ушкодження тканин. Зазначимо, що гіпергрануляція – це коли у рані утворюється занадто багато нової тканини. Зазвичай ця нова тканина допомагає загоювати рану, але інколи її стає забагато, і це може заважати нормальному загоєнню.

З огляду на складність ситуації та високі ризики, дитину терміново доправили до Лікарні Святого Миколая. Там команда дитячих хірургів негайно провела операцію.

Через те, що батарейка була щільно зафіксована і могла спричинити розрив стравоходу, медики діяли дуже обережно. Використовуючи спеціальні інструменти, їм вдалося безпечно її видалити.

Наразі стан 2-річної Софійки стабільний, але лікарі продовжують спостереження через ризик ускладнень. Дитина тимчасово харчується лише подрібненою їжею, а за місяць має пройти повторне обстеження.

